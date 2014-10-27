Музика, яка лікує

В опитуванні брали участь 1000 осіб, яким на вибір було запропоновано 10 різних музичних творів.

На друге місце в списку терапевтично корисних композицій респонденти поставили Dancing Queen шведського квартету ABBA, а на третє - порівняно новий хіт британця Фаррелла Вільямса Happy. Щоправда, Фарреллу довелося поділити третє місце з класичною музикою.

Більше 75% опитаних заявили, що їм подобається слухати музику, коли вони нездужають або щось іде не так, а дев'ять із 10 зізналися, що музика допомагає поліпшити настрій або навіть відволікає від поганого самопочуття.

Із запропонованого респондентам списку пісень та музичних творів 30% чоловіків обрали Bohemian Rhapsody, тоді як найбільше жінок -28% - поставили на перше місце Dancing Queen.

Люди старше 65 років віддали перевагу класичній музиці в цілому, а серед молоді найбільш терапевтичною виявилася пісня Happy.

У списку також фігурували хіти Боба Марлі, Майкла Джексона і Роббі Вільямса.

Шестихвилинна композиція Bohemian Rhapsody з альбому Night At The Opera не вперше очолила списки найпопулярніших мелодій.

Вона двічі очолювала британський хіт-парад: коли вийшла в світ у листопаді 1975 року та в листопаді 1991-го - після смерті соліста групи Queen Фредді Мерк'юрі.

Bohemian Rhapsody являє собою майстерний ф'южн різних музичних стилів і, за визнанням самих музикантів, якнайкраще демонструє виконавську майстерність кожного з них.

Примітно, що в тексті цієї композиції, яку багато слухачі вважають найбільш життєрадісною, міститься визнання у вбивстві, що тільки додає їй типово англійського колориту.