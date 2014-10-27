Вчені розповіли, як на жінок впливає молодик і зростаючий Місяць

Американські вчені прийшли до несподіваного висновку про те, що жінки бувають найбільш фертильними в повню, а ймовірність зачаття у них зростає максимально в темні ночі.

Такий висновок зробили експерти з центру Pacific Fertility Centre в Сан-Франциско, пише svit24.net.

Можливо, жінки і досягають свого піку сексуального збудження в повний місяць, однак зачати дитину у них легше всього виходить у темну ніч, коли Місяця на небі майже не видно. Експерт по лікуванню безпліддя Філіп Ченнет проаналізував анонімну інформацію від додатків для мобільних телефонів, які жінки використовують для відстеження своїх місячних циклів.

Поєднавши спостереження за більш ніж 8 000 представниць прекрасної статі зі всього світу експерт виявив чіткий зв'язок між часом місячного циклу і фазою Місяця. Більш того, місячні більшості жінок починалися в період двох тижнів - від 11 днів до повного місяця до двох днів після. Приблизно у п'ятої частини всіх випадків місячні цикли починалися безпосередньо в день повного місяця, або за два дні до нього і два дні після.

"Я задумався, а чому менструальний цикл жінки складає 28 днів, з чим це пов'язано, - говорить доктор Ченнет. - Адже ніяких чітких медичних причин для цього немає. Судячи з усього, тривалість циклу має стосунок до еволюції і до того факту, що наші предки жили переважно на свіжому повітрі".

Дивовижний феномен доктор Ченнет пояснює ще й тим, що місячне світло впливає на виробництво мелатоніну - гормону, який регулює жіночий цикл.