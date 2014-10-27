Сигнали в дендритах дуже важливі для навчання і пам'яті - нейробіологи

Формування пам'яті людини залежить від дендритів - розгалужених відростків мозкових нейронів, які за формою нагадують гілку дерева. Саме дендрити відіграють вирішальну роль у тому, що зберігається або забувається в пам'яті, йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature.

"Є багато теорій пам'яті, але дуже мало даних про те, як окремі нейрони фактично зберігають інформацію. Тепер ми виявили сигнали в дендритах, які вважаємо важливими для навчання і пам'яті. Наші результати можуть пояснити, чому деякі переживання запам'ятовуються, а інші забуваються", - говорить Даніель Домбек, один з авторів дослідження, доцент нейробіології в WCAS.

Вчені використовували у своєму дослідженні унікальний скануючий мікроскоп, за допомогою якого спостерігали за роботою нейронів і дендритів щодо формування пам'яті. Дослідники вважають, що висновки про ролі дендритів у збереженні спогадів можуть допомогти в боротьбі з розладами пам'яті або важкими недугами, такими як хвороба Альцгеймера.

РИА Новости