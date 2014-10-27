У США госпіталізували 5-річного хлопчика із симптомами Еболи

П'ятирічний хлопчик, який нещодавно повернувся з Гвінеї, проходить обстеження в одній з лікарень Нью-Йорка через високу температуру, що є симптомом лихоманки Еболи, повідомляє ABC.

Медики лікарні Белвью (Bellevue Hospital) спостерігають за станом здоров'я п'ятирічного хлопчика.

На даний момент він перебуває в ізоляції, але його ще не протестували на виявлення Еболи, повідомляє міський Департамент охорони здоров'я.

У свою чергу, газета New York Post з посиланням на сусідів сім'ї хворої дитини пише, що, коли його транспортували в лікарню, у нього була зафіксована температура 39 градусів, а прибулі за викликом медики були одягнені в спеціальні захисні костюми. Як повідомили газеті джерела, п'ять членів родини хлопчика були поміщені в карантин у своєму будинку.

До теперішнього часу в США від лихоманки Ебола помер ліберієць Томас Дункан, при його лікуванні заразилася вірусом одна з медсестер. Зараз у Нью-Йорку на лікуванні від смертоносного вірусу знаходиться лікар Крейг Спенсер, що пробув у Гвінеї близько місяця. За словами медиків, Спенсер знаходиться в стабільному стані.

Найбільша кількість жертв лихоманки було зафіксовано в трьох західноафриканських країнах: Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне. Кількість загиблих від геморагічної лихоманки Ебола в світі досягло 4 тисяч 922, заразилися 10 тисяч 141 чоловік, йдеться в поширеній у суботу заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

РИА Новости