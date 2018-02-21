Щороку по всьому світу до місяця не доживають 2,6 млн новонароджених - ЮНІСЕФ

Найсприятливіша країна для новонароджених - Японія.

Щороку по всьому світу до місяця не доживають 2,6 млн. новонароджених.

Це дані з нового дослідження Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Воно показує, наскільки великий розрив в цій області в глобальному масштабі.

Читайте такожВООЗ: 32 % витрат кожної країни на охорону здоров'я оплачують самі пацієнтиНайсприятливіша країна для новонароджених - Японія. Там вмирає лише один з 1 111 немовлят. Найгірші справи в Пакистані: там гине один з кожних 22 народжених дітей. У першій десятці країн, де успішно борються з дитячою смертністю - Естонія і Білорусь.

За даними авторів дослідження, у дітей, що народилися в благополучних країнах, в 50 разів більше шансів вижити в перші місяці, ніж там, де рівень малюкової смертності високий. Більшість таких держав знаходиться в Африці на південь від Сахари, де внаслідок бідності, конфліктів і слабкості державних інститутів у вагітних жінок набагато менше можливостей отримати необхідний догляд і допомогу.

«За чверть століття нам вдалося скоротити смертність дітей до п'яти років майже вполовину, проте ми не вміли досягти успіхів в тому, що стосується виживання новонароджених протягом першого місяця життя, - констатувала Виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Форе. - З огляду на, що їх смерть можна запобігти, ясно, що ми фактично прирікаємо на смерть найбідніших малюків ».

У доповіді ЮНІСЕФ наводяться середні показники малюкової смертності в країнах з високим рівнем доходу і в бідних державах: це, відповідно, 3 смертельні випадки на тисячу дітей і 27 на тисячу.

Автори дослідження стверджують, що якщо до 2030 року бідні країни змогли б зрівнятися по тому показнику з багатими, то було б врятовано 16 мільйонів дитячих життів.

Головні причини дитячої смертності - недоношеність, ускладнення під час пологів і інфекції, такі як пневмонія або сепсис. Багато з них можна ліквідувати - для цього потрібні досвідчені акушерки і відповідні умови, включаючи наявність чистої води і засобів дезінфекції. Важливий фактор виживання новонароджених - грудне вигодовування в перші години життя, контакт з матір'ю і повноцінне харчування.

Читайте такожУчені пояснили імовірну причину раптової смерті немовлятЯкщо в Норвегії, наприклад, на кожні 10 тисяч жителів припадає 218 лікарів, медсестер і акушерок, то в Сомалі це співвідношення - 1 лікар на 10 тисяч осіб.

«Щороку по всьому світу до місяця не доживають 2,6 млн. новонароджених. Мільйон з них гине в перший же день, - зазначила Форе. - Ми знаємо, що переважна більшість цих малюків можна врятувати, і для цього існують недорогі якісні заходи. Для того, щоб ці діти зробили свої перші кроки, кілька нескладних кроків повинні зробити все ми ».

ЮНІСЕФ запускає глобальну кампанію «Життя кожної дитини». Це заклик до урядів, медикам, спонсорам, бізнесменам, сім'ям вжити всіх заходів для того, щоб кожен з'явився на світ дитина залишилася живою.