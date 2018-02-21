Низька фізична активність сприяє розвитку хвороби Альцгеймера - дослідження

Науковці виявили зв'язок між відсутністю фізичної активності та погіршенням стану білої речовини мозку.

Американські науковці довела, що низька фізична активність збільшує ризики розвитку хвороби Альцгеймера.

Натомість регулярні фізичні вправи поліпшують здоров’я мозку та уповільнюють його старіння, пише ТСН.

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Науковці виявили зв'язок між відсутністю фізичної активності та погіршенням стану білої речовини мозку. А це напряму впливає на погіршення розумової діяльності.

Схожих висновків кілька місяців тому дійшли і британські науковці. Вони довели, що літні люди, які регулярно займаються аеробікою, здатні швидше переключатися з одного завдання на інше, краще зосереджуються та мають кращу пам’ять.

Дослідження підтвердилися і на дітях. Науковці твердять: хлопці та дівчата, які мають добру фізичну підготовку, краще виконують тести на пам'ять.