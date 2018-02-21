Деякі віруси здатні спричинювати розвиток діабету - відкриття
Деякі віруси здатні викликати діабет.
Американські вчені виявили чотири віруси, які продукують інсуліноподібні гормони. Відкриття має важливе значення для розуміння механізму розвитку діабету і його лікування, пише Medical Xpress .
Читайте такожЩо любить підшлункова залоза: результати дослідження Кожна клітина нашого організму реагує на гормон інсулін . Якщо клітини перестають сприймати інсулін або його занадто мало, розвивається діабет.
Фахівці вивчили великі бази даних, що містять геномні послідовності вірусів. Дослідники виявили: чотири віруси, які паразитують в рибах, містять ділянки геному, що кодують інсуліноподібні білки. Всі ці гормони виявилися активні і щодо клітин людини. Миші, яким вводили знайдені гормони, реагували на них так само, як на інсулін.
Виявлені віруси зустрічаються тільки у риб, але разом з їжею можуть потрапляти в організм людини. Зараз вчені досліджують здатність вірусів проникати через стінки людського кишечнику. Якщо це так, віруси можуть бути винні в розвитку діабету. Висновки допоможуть фармацевтам розробити нові типи інсуліну, які будуть зберігатися без холодильника і діяти довше.