Деякі віруси здатні спричинювати розвиток діабету - відкриття

Американські учені виявили чотири віруси, що продукують інсуліноподібні гормони.

Деякі віруси здатні викликати діабет.

Американські вчені виявили чотири віруси, які продукують інсуліноподібні гормони. Відкриття має важливе значення для розуміння механізму розвитку діабету і його лікування, пише Medical Xpress .

Читайте такожЩо любить підшлункова залоза: результати дослідження Кожна клітина нашого організму реагує на гормон інсулін . Якщо клітини перестають сприймати інсулін або його занадто мало, розвивається діабет.

Фахівці вивчили великі бази даних, що містять геномні послідовності вірусів. Дослідники виявили: чотири віруси, які паразитують в рибах, містять ділянки геному, що кодують інсуліноподібні білки. Всі ці гормони виявилися активні і щодо клітин людини. Миші, яким вводили знайдені гормони, реагували на них так само, як на інсулін.