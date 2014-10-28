Апельсини можуть нашкодити здоров'ю жінок

Британські вчені виступили з такою заявою: необмежене вживання таких улюблених фруктів, як апельсини і лимони, може нашкодити кістковій системі людини, пише toneto.net.

Причому першими в групу ризику входять молоді жінки, їх кістки більш схильні до дії агресивних сполук, які містяться в цитрусових. Ряд досліджень, тривалістю близько 22 роки, дозволив фахівцям обстежити стан здоров'я близько 78000 представниць прекрасної статі.

Як показали спостереження, у 778 учасниць стан кісткових тканин, включаючи зуби, за цей період помітно погіршився. Такий стан їх організму - результат регулярного вживання солодкої газованої води.

Крім того, дослідники виявили іншу цікаву закономірність. У любительок апельсинів і лимонів, як виявилося, також були проблеми з кістковою тканиною.

Слід зазначити, що подібна картина була характерна для всіх жінок, які вживають достатньо фруктів з високим вмістом фруктози.

Аналіз показав, що випадки запалення кісткової тканини серед жінок, які вводили в свій раціон ці фрукти щодня, проявлялися на 41% частіше. У зв'язку з цим вчені рекомендують представницям слабкої статі вживати лимони і апельсини не більше 2-3 разів на тиждень. Примітно те, що у чоловіків такого ефекту не спостерігається.