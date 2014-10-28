Сварки зі своєю "половинкою" провокують набір ваги

Конфлікт з обраницею, який тягне за собою історію і депресію, може збільшити ризик ожиріння у дорослого чоловіка. Сварки негативно позначаються на здатності організму обробляти їжу з високим вмістом жирів, пише menshealth.com.ua.

Дослідники виявили, що чоловіки і жінки, які люблять емоційно сперечатися зі своєю «половинкою», спалили менше калорій після їжі, ніж пари, які рідше сперечалися. Скорочення спалених калорій можна перевести на отримані 6 кг у рік - «невеликий» животик.

Пари, які сварилися, також мали більш високий рівень інсуліну та тригліцеридів (форма жиру в крові), що сприяє осіданню жиру на боках.

Провідний дослідник Ян Кейкольд-Глейзер з Університету штату Огайо заявив, що висновки показують, наскільки важливо лікувати психічні проблеми, а не ігнорувати їх.

Якщо вже і виникають такі ситуації в твоїх стосунках з дівчиною, то постарайся звести нанівець подібні мікроконфлікти, адже малоймовірно, що зайва вага піде комусь з вас на користь.