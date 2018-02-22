Популярний препарат проти астми призводить до суїциду - висновки експертів
Препарат Singulair, який виписують астматикам, призводить до суїциду.
Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант віддав розпорядження в екстреному порядку вивчити побічні ефекти, що виникають при вживанні препарату Singulair (Montekulast), що прописують хворим на астму - після того, як кілька пацієнтів впали в депресію і наклали на себе руки , повідомляє видання 9 News .
Читайте такожМийні засоби дуже небезпечні для здоров'я жінок - дослідження Це ліки, які зазвичай виписують дітям і підліткам, мають такі побічні ефекти як суїцидальні думки, депресія, нічні кошмари і психотичний синдром.
Ліки популярні для лікування астми у дітей, але мають серйозні потенційні побічні ефекти: суїцидальні думки, депресію, кошмари і психотичні епізоди у маленьких дітей.
Згідно з даними Управління з контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення Австралії, з 2016-го по 2017 роки лікарі виписали не менше 200 тисяч рецептів на придбання даного препарату.