Популярний препарат проти астми призводить до суїциду - висновки експертів

Ліки популярні для лікування астми у дітей, але мають серйозні потенційні побічні ефекти: суїцидальні думки, депресію, кошмари і психотичні епізоди у маленьких дітей.

Препарат Singulair, який виписують астматикам, призводить до суїциду.

Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант віддав розпорядження в екстреному порядку вивчити побічні ефекти, що виникають при вживанні препарату Singulair (Montekulast), що прописують хворим на астму - після того, як кілька пацієнтів впали в депресію і наклали на себе руки , повідомляє видання 9 News .

Читайте такожМийні засоби дуже небезпечні для здоров'я жінок - дослідження Це ліки, які зазвичай виписують дітям і підліткам, мають такі побічні ефекти як суїцидальні думки, депресія, нічні кошмари і психотичний синдром.

Ліки популярні для лікування астми у дітей, але мають серйозні потенційні побічні ефекти: суїцидальні думки, депресію, кошмари і психотичні епізоди у маленьких дітей.