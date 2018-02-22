Учені виявили нові та дуже небезпечні наслідки вживання алкоголю
Учені виявили ще одну небезпечну властивість зловживання алкоголю.
Згідно з результатами дослідження, проведеного групою вчених з Франції і Канади, надмірне вживання алкоголю значно підвищує ризик розвитку недоумства, пише Тhe Lancet Public Health .
Читайте такожВживання алкоголю прямо пов'язане з розвитком раку - ВООЗ Учені проаналізували медичні показники 57.353 пацієнтів французьких лікарень. У всіх учасників дослідження було діагностовано ранню деменцію.
З'ясувалося, що 38,9% пацієнтів мали серйозні проблеми з вживанням спиртних напоїв, а 17,6% страждали на розлади, зумовлені алкоголізмом.
Таким чином, у 56,5% учасників дослідження з ранньої деменцією було виявлено прямий зв'язок між вживанням алкоголю і розвитком захворювання.
Учені підкреслюють, що їхні висновки однаково стосуються і чоловіків, і жінок.