Учені виявили нові та дуже небезпечні наслідки вживання алкоголю

11:02, 22 лютого 2018
Зарубіжні новини
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фото УНІАН

Згідно з результатами дослідження, проведеного групою вчених з Франції і Канади, надмірне вживання алкоголю значно підвищує ризик розвитку недоумства, пише Тhe Lancet Public Health .

Читайте такожВживання алкоголю прямо пов'язане з розвитком раку - ВООЗ Учені проаналізували медичні показники 57.353 пацієнтів французьких лікарень. У всіх учасників дослідження було діагностовано ранню деменцію.

З'ясувалося, що 38,9% пацієнтів мали серйозні проблеми з вживанням спиртних напоїв, а 17,6% страждали на розлади, зумовлені алкоголізмом.

Таким чином, у 56,5% учасників дослідження з ранньої деменцією було виявлено ​​прямий зв'язок між вживанням алкоголю і розвитком захворювання.

Учені підкреслюють, що їхні висновки однаково стосуються і чоловіків, і жінок.

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Теги: #алкоголізм#причини деменції