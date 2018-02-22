Учені виявили нові та дуже небезпечні наслідки вживання алкоголю

Зловживання алкоголю підвищує ризик розвитку слабоумства.

Учені виявили ще одну небезпечну властивість зловживання алкоголю.

Згідно з результатами дослідження, проведеного групою вчених з Франції і Канади, надмірне вживання алкоголю значно підвищує ризик розвитку недоумства, пише Тhe Lancet Public Health .

Читайте такожВживання алкоголю прямо пов'язане з розвитком раку - ВООЗ Учені проаналізували медичні показники 57.353 пацієнтів французьких лікарень. У всіх учасників дослідження було діагностовано ранню деменцію .

З'ясувалося, що 38,9% пацієнтів мали серйозні проблеми з вживанням спиртних напоїв, а 17,6% страждали на розлади, зумовлені алкоголізмом.

Таким чином, у 56,5% учасників дослідження з ранньої деменцією було виявлено ​​прямий зв'язок між вживанням алкоголю і розвитком захворювання.