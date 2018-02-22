Каміни у будинку небезпечні для здоров'я - дослідження

Помимо угарного газа, частиц сажи, камины выделяют наночастицы магнетита, которые способны напрямую попадать в мозг.

Каміни в будинку є джерелами небезпечного диму з високою концентрацією чадного газу, тому перебувати поруч можна тільки в респіраторі.

Експерти порівнюють каміни, з цієї точки зору, з будівництвом або гірничодобувним підприємством, пише The Daily Mail .

Вони кажуть, що при запалюванні каміна в навколишнє середовище потрапляє безліч небезпечних частинок. Щоб кімната очистилася від частинок, може знадобитися три години провітрювання. Небезпека є і в тих випадках, коли полум'я загасло, але дрова всередині тліють.

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