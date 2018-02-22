Каміни у будинку небезпечні для здоров'я - дослідження

14:54, 22 лютого 2018
Зарубіжні новини
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onter.org

Експерти порівнюють каміни, з цієї точки зору, з будівництвом або гірничодобувним підприємством, пише The Daily Mail

Вони кажуть, що при запалюванні каміна в навколишнє середовище потрапляє безліч небезпечних частинок. Щоб кімната очистилася від частинок, може знадобитися три години провітрювання. Небезпека є і в тих випадках, коли полум'я загасло, але дрова всередині тліють. 

Читайте такожМийні засоби дуже небезпечні для здоров'я жінок - дослідження Ці висновки вчені зробили, дослідивши каміни в 10 будинках. Виявилося, люди могли вдихнути забруднюючі частинки , які виходять від каміна в концентрації 483 мікрограма на кубічний метр повітря. Ці частинки не дають легким нормально працювати, викликають серцево-судинні проблеми, зменшують захист імунної системи проти інфекцій. 

Крім чадного газу, часток сажі, каміни виділяють наночастинки магнетиту. А вони здатні безпосередньо потрапляти в мозок, де магнетит проявляє свої токсичні властивості. Є навіть підозри, що він стоїть за розвитком хвороби Альцгеймера.

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Теги: #забруднення повітря