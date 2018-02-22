АКДП та вакцина проти грипу безпечні для вагітних жінок - учені

Серед вагітних у 5 разів збільшено ризик щодо летальності внаслідок грипу та розвитку ускладнення вірусної інфекції.

Вчергове доведено безпеку вакцинації вагітних проти грипу.

Імунізація вагітних жінок проти грипу і введення адсорбованої кашлюково-дифтерійно-правцевої вакцини (АКДП) не представляє жодної небезпеки. Т акого висновку дійшли учені з Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), пише MedicalXpress .

Читайте такожПрийом мультивітамінів матері під час вагітності знижує ризик аутизму у дитини - вчені Дослідники вивчили медичні записи 400 тисяч дітей, які народилися з 2004 по 2014 рік, і очікувано не виявили відмінності в імовірності госпіталізації або смерті протягом 6 місяців після народження серед дітей, чиї матері пройшли або не пройшли вакцинацію проти грипу та щеплення АКДП під час вагітності.

Як розповів один з авторів роботи д-р Лакшмі Сукумаран, метою дослідження було надати вагітним жінкам додаткові докази щодо безпеки вакцинації, щоб вони не переживали через вплив вакцин на плід.