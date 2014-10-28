Какао - потужний засіб проти старечого недоумства

Флавоноли, що містяться в какао-бобах, за кілька місяців посилили розумові здібності літніх людей. Результати дослідження представлені в журналі Nature Neuroscience, а коротко про нього повідомляє The Telegraph.

У дослідженні брали участь 37 осіб у віці 50-69 років. Їх поділили на дві групи, і учасникам першої протягом трьох місяців запропонували багато пити какао (900 міліграмів флавонолів в день - в 90 разів більше, ніж представникам другої групи). В кінці терміну всі добровольці пройшли тести на пам'ять: ті, хто пив багато какао, впоралися із завданнями значно швидше.

Вчені вважають, що флавоноли покращують кровообіг в одній з ділянок мозку, з порушеннями в роботі якого раніше вже пов'язували ослаблення пам'яті - в зубчастій звивині медіальній і нижній поверхні півкулі великого мозку. «Якщо на початку дослідження в учасників була пам'ять типової шістдесятирічної людини, через три місяці - як у людини тридцяти-сорока років», - стверджує один з авторів статті Скотт Смолл (Scott A. Small).

lenta.ru