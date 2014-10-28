Ефективність скороченого курсу терапії туберкульозу не підтвердженo

Була показана його добра переносимість і ефективність в деяких підгрупах хворих. При цьому його широке застосування не може бути рекомендовано за результатами дослідження.

Туберкульоз дуже поширений у країнах, що розвиваються. Лікування цього інфекційного захворювання вкрай тривале, затратне і не завжди добре переноситься пацієнтами. При цьому порушення режиму терапії збільшує кількість випадків резистентного туберкульозу та летальних випадків. Дослідники розраховують, що скорочення курсу лікування може підвищити прихильність хворих терапії і зменшити її вартість.

У п'яти країнах Африки (Беніні, Гвінеї, Кенії, Сенегалі та в ПАР) було набрано 1836 пацієнтів у віці від 18 до 65 років. В учасників був діагностований туберкульоз легенів з бактеріовиділенням (позитивних за мазком мокротиння), чутливий до рифампіну. Група контролю отримувала стандартне лікування протягом шести місяців (рифампіцин, ізоніазид, піразинамід і етамбутол). У групі втручання термін лікування був скорочений до чотирьох місяців, і етамбутол замінений на гатифлоксацин. В якості первинної кінцевої точки були прийняті несприятливі наслідки (безрезультатне лікування, рецидив, летальний результат, припинення участі в дослідженні), оцінювалися через 24 місяці після закінчення лікування. Був запланований межа не меншої ефективності в 6%.

При оцінці результатів виявилося, що несприятливі результати реєструвалися в 21% випадків в експериментальній групі та в 17,2% випадків у групі контролю. Різниця між ризиками несприятливого результату з урахуванням втручаються факторів склав 3,5%. При цьому відзначено гетерогенність між підгрупами. Скорочений курс протитуберкульозної терапії сприятливий у хворих без порожнин у легенях при першій оцінці, у хворих з аліментарною недостатністю, у хворих на ВІЛ, але менш ефективний в інших підгрупах.

За підсумковими висновками роботи рекомендувати застосування скороченої схеми лікування туберкульозу не можна.

remedium.ru