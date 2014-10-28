В Японії збільшать виробництво препарату проти вірусу Ебола

The Wall Street Journal пише, що мова йде про обсяги ліків, що відповідають 300 тисячам курсів.

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Представники японського виробника відзначили, що буде випущено 20 тис. курсів готового препарату, а також підготовлено діючу речовину для виробництва препарату, розрахованого на 300 тис. курсів.

Варто відзначити, що поки не було отримано офіційного дозволу регуляторних органів на застосування фавипіравіру в терапії хворих на лихоманку Ебола, хоча препарат визнаний потенційно ефективним при лікуванні вірусного захворювання.

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В даний час уряди Франції та Гвінеї планують запустити клінічні дослідження ефективності Авигану в терапії лихоманки Ебола. Випробування стартують в Гвінеї в середині листопада. У разі отримання позитивних результатів клінічного дослідження, Fujifilm оголосить про проведення більш масштабних досліджень.

remedium.ru