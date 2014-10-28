В Японії збільшать виробництво препарату проти вірусу Ебола
Компанія Fujifilm Holdings оголосила про намір налагодити додаткове виробництво противірусного препарату Авиган (фавипіравір), дозволених урядом Японії для лікування лихоманки Ебола
The Wall Street Journal пише, що мова йде про обсяги ліків, що відповідають 300 тисячам курсів.
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Представники японського виробника відзначили, що буде випущено 20 тис. курсів готового препарату, а також підготовлено діючу речовину для виробництва препарату, розрахованого на 300 тис. курсів.
Варто відзначити, що поки не було отримано офіційного дозволу регуляторних органів на застосування фавипіравіру в терапії хворих на лихоманку Ебола, хоча препарат визнаний потенційно ефективним при лікуванні вірусного захворювання.
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В даний час уряди Франції та Гвінеї планують запустити клінічні дослідження ефективності Авигану в терапії лихоманки Ебола. Випробування стартують в Гвінеї в середині листопада. У разі отримання позитивних результатів клінічного дослідження, Fujifilm оголосить про проведення більш масштабних досліджень.