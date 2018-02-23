Індійські лікарі успішно видалили найбільшу в світі пухлину мозку
15:41, 23 лютого 2018Зарубіжні новини
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Операція пройшла успішно, життя пацієнта - поза небезпекою.
Операція тривала сім годин / Фото УНІАН
Індійські лікарі успішно видалили найбільшу в світі пухлину мозку.
Читайте такожУ США проведена операція по розділенню сіамських близнят, які зрослися головами (відео)У Мумбаї лікарі видалили 31-річному пацієнтові пухлину мозку вагою в 1,8 кілограмів. Операція пройшла успішно, життя пацієнта - поза небезпекою, повідомляє BBC.
Відповідно до публікації, це найбільша із зареєстрованих у світі пухлин мозку.
Операція тривала сім годин.
Пацієнт жив з цією пухлиною три роки. Лікарі в інших лікарнях стверджували, що пухлина неоперабельна.
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