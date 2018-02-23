Операція пройшла успішно, життя пацієнта - поза небезпекою.

Індійські лікарі успішно видалили найбільшу в світі пухлину мозку.

Читайте такожУ США проведена операція по розділенню сіамських близнят, які зрослися головами (відео)У Мумбаї лікарі видалили 31-річному пацієнтові пухлину мозку вагою в 1,8 кілограмів. Операція пройшла успішно, життя пацієнта - поза небезпекою, повідомляє BBC.

Відповідно до публікації, це найбільша із зареєстрованих у світі пухлин мозку.

Операція тривала сім годин.

Пацієнт жив з цією пухлиною три роки. Лікарі в інших лікарнях стверджували, що пухлина неоперабельна.