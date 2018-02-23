Чим небезпечний тривалий перегляд телевізора: коментарі медиків

Люди, які часто проводять час перед телевізором страждають на венозний тромбоз значно частіше.

Учені з Міннесотського університету в США попереджають про небезпеку, пов'язану з переглядом телевізора.

Тривалий перегляд телепередач збільшує ризик венозного тромбозу, пише Science Daily.

Читайте такожПерегляд телевізора сприяє стоншенню кісток людини - відкриттяМедики проаналізували дані про 15 тисяч американців, зібрані за 24 роки спостережень. Людей постійно запитували про їхній стан і здоров'я. Венозний тромбоз виявили у 691 людини.

Вдалося встановити, що при однаковому фізичному навантаженні, люди, які часто проводять час перед телевізором, страждають на венозний тромбоз в 1,7 рази частіше, ніж ті, хто віддає перевагу іншому дозвіллю.

«Ці результати показують, що навіть ті люди, які регулярно займаються фізичними вправами, не повинні ігнорувати потенційної шкоди тривалого перебування в сидячому положенні, наприклад, при перегляді телевізора», — зауважив співавтор дослідження Ясухіко Кубота.

Внаслідок венозного тромбозу усередині вен утворюються тромби. Найчастіше цей процес зачіпає судини на ногах. Захворювання може викликати закупорку легеневої артерії, що при відсутності лікування призводить до летального результату.