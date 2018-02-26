Стоматологи назвали продукти, що псують зуби

Фруктові, ягідні чаї та такі прохолодні напої, як лимонад, навіть без добавки цукру, псують зубну емаль.

Стоматологи назвали продукти, які псують зуби.

Згідно з дослідженням, проведеним в Королівському коледжі Лондона, фруктові і ягідні чаї і такі прохолодні напої, як лимонад, навіть без добавки цукру, псують зубну емаль, якщо вживаються між прийомами їжі, повідомляє BBC.

Читайте такожВчені назвали негативні наслідки використання ополіскувачів для ротаВчені, перевіривши дієту 300 осіб, які страждають проблемами із зубами, виявили, що люди, які двічі на день п'ють між прийомами їжі воду зі скибочкою лимона або фруктовий чай, в 11 разів більше ризикують отримати ерозію емалі зубів, ніж люди, які не вживають ці напої зовсім або вживають їх разом з їжею.

При цьому вчені підкреслюють, що наявність цукру в напоях не впливає на ступінь їх згубність для зубної емалі.