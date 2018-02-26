ООН: Позбавлення можливості зробити аборт або його криміналізація рівносильні дискримінації проти жінок.

В Ірландії вагітних жінок змушують виношувати навіть нежиттєздатну дитину.

Обмежуючи право жінок Північної Ірландії на аборт, влада Великої Британії порушує свої міжнародні зобов'язання, йдеться у доповіді Комітету ООН з ліквідації дискримінації жінок.

Читайте такожООН стурбована практикою селективних абортів у ВірменіїЖінки і дівчата, які хочуть перервати вагітність з тієї чи іншої причини, змушені або виїжджати за межі Північної Ірландії, щоб зробити аборт, або доносити дитину.

Оскільки існуючі обмеження стосуються виключно жінок і спричиняють фізичні та психологічні страждання, їх можна розглядати як форму насильства над жінками, а можливо і форму «тортур, принизливого чи жорстокого поводження», вважають автори доповіді. Заступник голови Комітету Рут Гальперін-Каддарі переконаний, що подібна практика є порушенням Конвенції ООН про дискримінацію жінок.

«Позбавлення можливості зробити аборт або його криміналізація рівносильні дискримінації проти жінок, оскільки їм відмовляють в послузі, якої потребують виключно жінки. Жінки опиняються в жахливій ситуації», - заявила Гальперін-Каддарі, яка побувала в Північній Ірландії. Вона додала, що жінок змушують виношувати навіть нежиттєздатну дитину або плід, зачатий в результаті згвалтування або інцесту.

Гальперін-Каддарі підкреслює, що в таких ситуаціях жінка відчуває додаткову психологічну травму, а примус до виношування небажаної дитини з боку держави рівносильно невиправданому узаконеному насильству.

Читайте такожУ Сальвадорі за народження мертвої дитини жінкам дають 30 років в'язниціАвтори доповіді відзначають, що влада Великої Британії співпрацювала з ними на всіх етапах її підготовки. Комітет виніс 13 рекомендацій, в тому числі створення спеціального механізму з просування прав жінок, включаючи право на безпечний аборт і можливість користуватися послугами у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я.

Комітет з ліквідації дискримінації у відношенні жінок складається з 23 незалежних експертів, які стежать за тим, як держави виконують відповідну Конвенцію.