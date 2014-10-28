Здорові звички, які приносять шкоду

В Англії були проведені дослідження, які виявили сім корисних, на перший погляд, звичок, які завдають шкоди здоров'ю, пише toneto.net.

Щоденні водні процедури

Миття гарячою водою з милом позбавляє шкіру природних жирових виділень і призводить до відчуття сухості. Внаслідок чого на шкірі можуть утворюватися тріщини, в які легко проникає інфекція. Дерматологи рекомендують рідше митися гарячою водою з хімічними засобами гігієни і віддавати перевагу більш прохолодній воді.

Восьмигодинний сон

Багато вважають, що восьмигодинний сон є повноцінним і корисним. Однак така звичка може викликати синдром хронічної втоми. Джим Хорн - професор британського центру дослідження сну вважає, що оптимальна тривалість сну повинна становити сім годин. Він також рекомендує спати вдень 15-20 хвилин. Денний сон протягом декількох хвилин здатний відновити куди більше сил і енергії, ніж ціла годину нічного сну.

Полоскання рота

Вода змиває шар фтору, який утворюється на зубах після чищення зубів. Протягом півгодини після чищення, не можна брати в рот будь-які рідини. Крім того, після їжі також необхідно почекати півгодини, і прополоскати рот.

Відпочинок після їжі

У народі прийнято відпочити після прийому їжі. Але організм, перебуваючи в спокої, не може правильно перетравлювати з'їдене. Таким чином, порушується обмін речовин і калорії відкладаються у вигляді підшкірного жиру.