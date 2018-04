Епідемії та війни нездатні зупинити зростання населення Землі - науковці

Землю врятує не контроль над народжуваністю, а нові технології та законодавчі заходи, спрямовані на збереження навколишнього середовища. Таких висновків дійшли австралійські екологи, автори статті в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кору Бредшо (Corey Bradshaw) і Беррі Брук (Barry Brook) працювали з демографічними даними, представленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Бюро перепису населення США. При збереженні нинішніх показників народжуваності і смертності до 2100 року населення Землі має становити близько 10,4 мільярда. Кліматичні зміни, війни, падіння народжуваності - всі ці фактори, як показало моделювання, мінімально скорегують початковий прогноз.

Навіть якщо допустити катастрофічні епідемії, здатні забрати життя 2-6 мільярдів чоловік населення до 2100 року залишиться на рівні 8,4-5,1 мільярдів. Обмеження числа дітей до одного дасть до 2100 року сьогоднішні 7 мільярдів. «Ми були вражені: навіть сценарій п'ятирічної Третьої світової війни з кількістю вбитих і поранених, порівнянним з глобальними конфліктами ХХ століття, дуже слабо впливає на траєкторію зростання населення Землі», - заявив професор Брук.

Оскільки катастроф такого масштабу і драконівських заходів (аналогічних китайської політики «одна сім'я - одна дитина») у нинішньому столітті навряд чи варто очікувати, громадськості і можновладцям слід зосередити свої зусилля на нових технологіях, більш раціональних і економних методи природокористування.

lenta.ru