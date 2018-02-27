В Японії схвалено препарат, що за добу може зупинити розмноження вірусу грипу в організмі

На ринок лікарський засіб надійде після узгодження його вартості з урядом країни.

В Японії схвалено препарата, одна доза якого, здатна за добу зупинити грип.

Компанія Shionogi отримала дозвіл на виробництво і продаж у Японії інноваційного противірусного препарату, що здатний зупинити реплікацію вірусу грипу А і В організмі людини за 24 години, пише The Japan Times.

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Клінічні дослідження балоксавыру марбоксилу (baloxavir marboxil) виявили, що вже через добу після введення однієї дози препарату пригнічується розмноження вірусу грипу в організмі людини. При використанні осельтамівіру (Таміфлю) цей процес займає 72 години (у випадку плацебо – 96 годин).