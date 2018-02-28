ВООЗ попереджає про поширення епідемії холери в Ємені
11:16, 28 лютого 2018Зарубіжні новини
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Спалах холери, зумовлений громадянською війною, вже визнана найбільш небезпечним захворюванням останніх десятиліть.
Побоювання лікарів викликає наближається сезон дощів / ЮНІСЕФ
Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про поширення епідемії холери в Ємені.
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ВООЗ зазначає, що прийняті медиками в останні місяці заходи виявилися успішними, зупинивши поширення хвороби. Побоювання лікарів викликає наближається сезон дощів.
"Таким чином, один спалах очікується у квітні, другий – у серпні", - заявив заступник директора ВООЗ з надзвичайних ситуацій Пітер Салама.
Головне джерело холери – забруднена вода.
У серпні 2017 року правозахисні організації поклали на боку єменського конфлікту відповідальність за епідемію.
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