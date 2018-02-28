ВООЗ попереджає про поширення епідемії холери в Ємені

Спалах холери, зумовлений громадянською війною, вже визнана найбільш небезпечним захворюванням останніх десятиліть.

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про поширення епідемії холери в Ємені.

Читайте такожВООЗ розробила глобальний план по боротьбі з холерою Спалах, викликаний громадянською війною, вже визнано найбільш небезпечним захворюванням останніх десятиліть.

ВООЗ зазначає, що прийняті медиками в останні місяці заходи виявилися успішними, зупинивши поширення хвороби. Побоювання лікарів викликає наближається сезон дощів.

"Таким чином, один спалах очікується у квітні, другий – у серпні", - заявив заступник директора ВООЗ з надзвичайних ситуацій Пітер Салама.

Головне джерело холери – забруднена вода.

У серпні 2017 року правозахисні організації поклали на боку єменського конфлікту відповідальність за епідемію.