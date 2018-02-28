Вегетаріанські продукти можуть бути жирнішими за звичайні - дослідження

Будь-яка їжа, піддана технологічній обробці, може містити занадто багато жиру, цукру або солі.

Вегетаріанські продукти можуть бути жирнішими за звичайні.

Поширена думка, що вони корисніші для здоров'я, ніж традиційні варіанти продуктів харчування, однак соєві замінники можуть принести більше шкоди, ніж користі, пише The Deccan Chronicle.

Читайте такожВчені попереджають, що нестача вітаміну В12 в організмі дитини гальмує розумовий розвитокДослідники виявили, що вегетаріанський копчений бекон із сої, знайдений в популярній мережі супермаркетів, містив 309 калорій на 100 грамів, а у звичайному беконі було всього 233 калорії на 100 грамів. Дієтологи радять звертати увагу не тільки на назви, але і на склад продуктів. Будь-яка їжа, піддана технологічній обробці, може містити занадто багато жиру, цукру або солі.

Вегетаріанська дієта може вплинути на рівень інтелекту. Згідно з новим дослідженням, відмова від молочних продуктів загрожує зниженням IQ на 13 пунктів.

Читайте такожВегетаріанська дієта знижує ризик ракуФахівці відзначили, що рівень інтелекту залежить від кількості йоду, що надходить з їжею. Одним з основних джерел йоду в нашому раціоні є молочні продукти.