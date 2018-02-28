Періодичне голодування і легкі вправи поліпшують здоров'я і знижують ймовірність серцево-судинних захворювань, а також діабету.

Медики розповіли про прості методи, що поліпшують здоров'я: періодичне голодування і легкі вправи поліпшують здоров'я і знижують ймовірність серцево-судинних захворювань, а також діабету.

Такого висновку дійшли учені Національних інститутів охорони здоров'я США на основі результатів експериментів на мишах, пише EurekAlert!.

Читайте такожСтоматологи назвали продукти, які псують зубиВ ході дослідження, яке тривало чотири місяці, фахівці використовували мишей, розподілених по чотирьом групам. У першій тварини мали цілодобовий доступ до корму; у другій гризуни кожен день бігали протягом 45 хвилин і могли харчуватися, коли захочуть; у третій голодували через день. У четвертій групі миші періодично голодували і в той же час були фізично активні.

Вправи позитивно позначилися на показниках фізичного здоров'я тварин, проте поєднання фізичної активності та періодичного голодування було більш ефективним для підтримки тонусу і розвитку витривалості. За словами вчених, результати дослідження можуть бути застосовані і до людей. Дослідження підтвердили, що такий спосіб життя поліпшує загальний стан організму і зменшує ризик передчасної смерті.