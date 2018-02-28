У морози дуже корисно їсти сало - дієтологи

Перед виходом на вулицю дієтологи також радять з’їсти бутерброд із салом.

У морози дуже корисно їсти сало

Британський дієтолог Джо Траверс назвав сало дуже важливим продуктом, пише ТСН, посилаючись на матеріал у The Independent.

Читайте такожСало - ліки від ста хворобДієтолог підкреслює, що сало є джерелом корисних жирів. Вони добре впливають на загальний стан здоров`я, допомагають знизити рівень холестерину і навіть зміцнюють серце. Британський дієтолог радить вживати сало замість вершкового масла.

Він також впевнений, що корисним може бути лише натуральний продукт без домішок та ароматизаторів. І купувати його слід не у супермаркетах, а на фермах.

Перед виходом на вулицю дієтологи також радять з’їсти бутерброд із салом. Оскільки калорії – це саме те, що необхідно організму за надто низьких температур повітря.

Річ у тому, що калорії ніде не відкладуться, адже організму потрібне постійне паливо, щоб себе обігрівати.