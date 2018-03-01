Чим небезпечна тривала депресія: коментарі психіатрів

Люди з депресією схильні у спілкуванні вживати певні слова, пов'язані з негативними емоціями.

Учені канадського Центру наркології та психічного здоров'я при Університеті Торонто з'ясували, чим небезпечна тривала депресія.

Результати дослідження психіатрів виявили, що тривала депресія може призвести до змін у мозку, пише The Lancet Psychiatry.

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В даний час клінічна депресія лікується майже однаково, незалежно від того, чи мав пацієнт її короткий час або протягом багатьох років. Вчені засумнівалися в правильності такого підходу.

За допомогою позитронно-емісійної томографії фахівці досліджували мозок 25 осіб з 10-річною депресією, 25 — з менш ніж 10 роками захворювання, і контрольної групи з 30 осіб без депресії. Було встановлено, що, порівняно з тими, хто страждав депресією менше 10 років, люди, які були схильні до захворювання вже більше 10 років, мали приблизно на 30 відсотків більше високий рівень транслокаторного білка — біомаркера запалення головного мозку, продукованого імунними клітинами.

Дослідження показало, що депресія розвивається по аналогії з хворобою Альцгеймера і хворобою Паркінсона. Тобто на різних стадіях потрібно різне лікування.

Дослідники з'ясували, що люди з депресією схильні вживати певні слова, пов'язані з негативними емоціями.