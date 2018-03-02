Традиційні симптоми непереносності глютену - біль у животі, здуття, газоутворення - можуть призвести до нервового розладу.

Медики розповіли про користь безглютенової дієти.

Відмова від глютену (білок, що міститься в пшениці та деяких інших зернових) дозволить уникнути глютенової нейропатії - розладу, при якому відчувається слабкість, оніміння або біль як правило в ногах або руках, пише The Daily Mail.

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Втім, традиційні симптоми непереносності глютену - бль у животі, здуття, газоутворення - можуть вилитися в нервовий розлад. Співробітники Університету Шеффілда кажуть, що чутливість до глютену пов'язана з периферичної нейропатією, при якій ушкоджуються нерви поза головного і спинного мозку. 32% осіб з периферичної нейропатією є підвищена чутливість до глютену.

Вчені зібрали дані 60 осіб (середній вік - 70 років) з глютеновою нейропатією. Виявилося, що люди, виключивши з раціону глютен, частіше позбувалися больових відчуттів. Приблизно 56% осіб без болю були на безглютеновій дієті. Коли в розрахунок прийняли всі можливі фактори, значимість безглютенової дієти зросла ще більше. Люди, які дотримувалися суворої дієти, на 89% рідше мали болю.

І, до речі, при болісній глютеновій нейропатії люди гірше справлялися з перевіркою психічного здоров'я. У свою чергу, ще в 2010 році вийшло дослідження, що довело позитивний вплив безглютенової дієти з точки зору стабілізації нейропатії.