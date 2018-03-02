Щосьомий новонароджений схильний до ризику ураження мозку через дефіциту йоду - ЮНІСЕФ

Нестача йоду в організмі може призвести до ураження головного мозку і значного зниження інтелектуальних здібностей дитини.

Щосьомий новонароджений схильний до ризику ураження мозку через дефіцит йоду. Щороку здоров'я 14 відсотків новонароджених по всьому світу, а це приблизно 19 млн. малюків, піддається серйозному ризику.

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Нестача йоду в організмі матері в період вагітності, а дитини в перші роки його життя, може призвести до ураження головного мозку і до значного зниження інтелектуальних здібностей дитини.

За даними спільної доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Глобального альянсу з поліпшення харчування (GAIN), чверть дітей з групи ризику проживає в Південній Азії. Це проблема не окремих родин, а держав, адже зменшення коефіцієнта інтелекту дітей негативно відбивається на загальному інтелектуальному потенціалі країн та, відповідно, на їх економічному і соціальному розвитку.

Важливо розуміти, що з йододефіцитом можна боротися. Основне рішення — вживання в їжу йодованої солі. Вона допомагає вагітним жінкам і дітям отримати необхідне організму кількість йоду. Така сіль нешкідлива для інших членів родини, і саме вона повинна використовуватися для приготування їжі.

Незважаючи на простоту заходів профілактики дефіциту йоду, у Південній та Східній Африці чверть населення не має можливості використовувати йодовану сіль. У результаті 4 мільйони малюків там виявляються беззахисними перед загрозою розвитку йододефіциту.

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Питання стоїть досить гостро і в Європі. За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вміст йоду в організмі школярів Росії і України в середньому нижче норми. В ЮНІСЕФ закликають негайно вжити заходів для зменшення ризиків і забезпечення неохоплених районів світу йодованою сіллю.