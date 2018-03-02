Учені виявили несподівану властивість какао

Ресвератрол у какао має антивірусний ефект.

Вчені Центрів з контролю і профілактики захворювань США виявили несподівану властивість шоколаду.

Ресвератрол, що міститься у винограді і какао, це - фенольна сполука з антивірусним ефектом, пише MedicalXpress.

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Дослідники додавали хімічну сполуку культури людських клітин, заражену вірусом коров'ячої віспи. Виявилося, що високий рівень ресвератрола в клітинах перешкоджав розмноженню вірусів на ранніх стадіях зараження.

Експерименти на мавпах показали, що ресвератрол також ефективний у боротьбі проти вірусу мавпячої віспи, який вражає приматів, включаючи людини. Захворювання закінчується смертю десяти відсотків хворих.

Ресвератрол — речовина, що виділяється деякими рослинами для захисту від паразитів, наприклад, бактерій або грибів.