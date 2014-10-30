Ліки треба пити в певний час дня

Протягом дня в роботі тіла виникають два ключових моменти, які впливають на стан тканин. Це відкриття зробили вчені Університету Пенсільванії, які досліджували на прикладі тварин клітини 12 тканин і роботу ДНК, передає meddaily.ru з посиланням на BBC. Виявилося, спостерігалися значні зрушення в активності прямо перед світанком і заходом.

На думку фахівців, це потрібно враховувати при призначенні ліків. Відомо: "внутрішній годинник" впливає на багато аспектів - уважність, настрій, фізичну силу і навіть на ризик серцевого нападу.

43% генів, пов'язаних з виробництвом білків, змінюють свою активність протягом дня. У різних тканинах у різних генів особливі схеми активності. У печінці відбуваються найбільш динамічні зміни - в ній працюють згідно денного ритму 3186 генів. Для порівняння: в гіпоталамусі - всього 642. Не секрет, що деякі препарати працюють краще в певний час доби. Наприклад, при ризику холестеринової блокади, яка найчастіше відбувається вночі, статини, що знижують рівень холестерину, варто приймати ввечері. Тепер зрозуміло чому.