Продукти, які корисні для суглобів

Сприятливу дію на суглоби мають такі продукти як спаржа, гарбуз, і навіть авокадо (з'їдайте 1 штуку середньої величини протягом тижня). У них багато речовин, які підтримують еластичність хрящової тканини, магнію і вітамінів групи В, пише medobzor.net.

Корисні також всі рослинні олії, насіння - гарбузове, кунжутне, соняшникове та ін.

Зате багато пацієнтів відзначають, що суглобам гірше після помідорів і всіх пасльонових, червоного м'яса (яловичини, особливо в смаженому або в'яленому вигляді), консервів.

Звичайно ж, при зниженні щільності кісток і початкових ознаках руйнування хрящів, необхідні желуючі речовини. Так що частіше готуйте холодець, холодець з курки і риби. До речі, дія желуючих речовин з продуктів харчування перевершує по ефекту багато аптечних комплексів.

Артрозним суглобам добре допомагає холод (кріотерапія). Гріти хворі суглоби не треба: якщо є запалення, буде гірше. Зробіть крижаний компрес: на хворий суглоб покладіть махровий рушник, а зверху пакет з льодом. Посидьте так хвилин 20. Це зменшує біль і набряклість, покращує кровообіг.