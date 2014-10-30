Шоколад допоможе зберегти пам'ять

У Медичному центрі Колумбійського університету (США) провели дослідження і виявилося, що шоколад допомагає зберегти пам'ять. У ньому міститься речовина флавонол, яка може загальмувати і навіть звернути ефект вікової втрати пам'яті у здорових дорослих людей у віці 50-69 років, пише xxl.ua.

Дослідження проходили під керівництвом професора неврології Скотта Смола.

За результатами дослідження отримано перший доказ того, що ослаблення пам'яті може бути зупинено за допомогою зміни дієти.

37 людей в літньому віці щодня протягом трьох місяців пили спеціальний какао-напій. У деяких цей напій містив велику кількість речовини флавонола, яка є в какао, чаї та різних фруктах і овочах. Контрольна група отримувала напій, в якому флавонола не було.

Виявилося, що люди, які споживали флавонол, краще розпізнавали образи в порівнянні з тим, що було до початку експерименту. Це означає, що їх напій сприятливо впливав на стан їх пам'яті.