Деякі нації генетично схильні до депресії і відчуття радості

Британці та американці схильні до відчуття нещастя, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. І це, незважаючи на відносно стабільну економіку та державний устрій.

За словами вчених Університету Варвіка, жителі цих двох країн ніколи не будуть так само щасливі, як жителі інших країн. А от данці, навпаки, займають перше місце в списку життєрадісних націй. Вся справа в генетиці і, зокрема, гені, що регулює рівень серотоніну в мозку. Укорочені форми гена пригнічують рівень серотоніну, погрожуючи депресією. Подовжені форми справляють зворотний ефект.

У данців найдовша форма гена, що пояснює їх ставлення до життя. Довга форма також у панамців, в'єтнамців і жителів Нідерландів. У французів - одна з найбільш коротких форм. Дані висновки були озвучені після дослідження жителів 131 країни. Примітно: найщасливішими були літні люди і молодь, але не люди середніх років. Те ж стосується струнких людей. Ожиріння завжди псує настрій. На емоційний стан впливає шлюбний союз, робота, освіта.