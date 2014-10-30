Дитині потрібно пити дві чашки молока в день

Дослідження, опубліковане в журналі Pediatrics, показало, що діти, які пили коров'яче молоко, мали більш високий рівень вітаміну D, однак більш низькі запаси заліза, пише zdravoe.com.

«Ми почали досліджувати це питання, оскільки професійні рекомендації щодо споживання молока неясні та суперечливі, так що і лікарі, і батьки все ще шукали на нього відповідь», - розповів керівник дослідження доктор Джонатан Магуайр, педіатр клініки Святого Михайла в Торонто.

Його команда спільно з вченими Канадського інституту досліджень в галузі охорони здоров'я порівняла споживання коров'ячого молока з рівнем двох важливих поживних речовин - заліза і вітаміну D в організмі більш ніж 1 300 дітей, вік яких становив від двох до п'яти років.

«Ми підрахували, що дві чашки коров'ячого молока в день цілком достатньо, щоб підтримувати належний рівень вітаміну D для більшості дітей, у той же час зберігаючи фізіологічну норму запасів заліза. Більш високе споживання молока спричиняє зниження запасів заліза без суттєвого підвищення рівня вітаміну D», - підсумував результати доктор Магуайр.