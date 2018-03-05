Наукові дослідження довели зв'язок між нервовою системою та імунітетом

Можливість регулювати інтенсивність запальної реакції є однією з найважливіших задач сучасної медицини.

Наукові дослідження довели зв'язок між нервовою системою і імунітетом

Вчені показали на практиці, як нервові клітини беруть участь в контролі запальної реакції в організмі. Дослідження було проведено Медичному коледжі Вейл Корнелл (США), пише ЕurekАlert!.

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Піддослідних мишей навмисно заражали гельмінтами або впливали на них серйозними алергенами, щоб спровокувати у тварин запальну реакцію. Як і слід було очікувати, у мишей різко зросла кількість цитокінів. Ці запальні молекули сприяють збільшенню вироблення слизу і м'язових скорочень, які, в свою чергу, допомагають витіснити паразита або алерген з організму.

На поверхні клітин, що виділяють цитокіни, виявилися рецептори, які, як пізніше з'ясувалося, взаємодіють з норадреналіном - хімічною речовиною, секретується нервовими клітинами. Таким чином опосередковується взаємодія між нервовою та імунною системами.

Подальші експерименти виявили, якщо прибрати ці рецептори у гризунів, а потім заразити їх гельмінтами, запальна реакція буде носити перебільшений характер, а якщо, навпаки, «простимулювати» рецептори - запалення почне затухати.

Можливість регулювати інтенсивність запальної реакції є однією з найважливіших задач сучасної медицини, особливо для пацієнтів, які страждають на астму, алергію та іншими видами запальних захворювань.