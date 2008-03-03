В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Бережіть зір. Глаукома” з проблеми боротьби з глаукомою в рамках Всесвітнього дня боротьби зі сліпотою від глаукоми. В Україні на кожні 100 тис. населення 517 хворих на глаукому.

Учасники: Наталія Пасєчнікова, доктор мед.наук, професор, директор Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім..В.П.Філатова АМН України; Сергій Риков, доктор мед.наук, професор кафедри офтальмології Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України; Юрій Кондратенко, доктор мед.наук, професор кафедри офтальмології Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Юрій Барінов, канд..мед.наук, головний дитячий офтальмолог МОЗ України; Оксана Вітовська, канд.мед.наук, доцент кафедри офтальмології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця та ін. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.