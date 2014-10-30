Суші зумовлюють проблеми з серцем та судинами

Люди, які часто ласують суші, ризикують заробити проблеми із серцем, судинами чи й навіть з мозком.

Про це застерігають вчені з Університету Роджерс, пише Країна Здоров'я. Науковці кажуть, що червона риба, яку використовують для суші, містить кислоту омега-3, яка в цілому позитивно впливає на організм людини, виводячи з нього холестерин. Поряд з цим, червона риба містить також і метилртуть – токсичну речовину, яка здатна накопичуватися в організмі і викликати серйозні серцево-судинні захворювання. Крім того, сполука може викликати хворобу Мінамата.

Через накопичення метилртуті людина починає страждати від порушення моторики, парестезії в кінцівках, ослаблення зору і слуху, а в тяжких випадках – параліч і порушення свідомості, які можуть закінчитися фатально. Вчені також не радять часто їсти червону рибу вагітним жінкам. Оскільки метилртуть може уразити нервову систему їхньої дитини ще в утробі.

Експерти радять їсти не більше 2 стейків з червоної риби на тиждень, щоб вберегтися від серйозних наслідків.