Нігерією поширюється дуже небезпечна лихоманка

12:13, 06 березня 2018
Зарубіжні новини
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ЮНИСЕФ

Лихоманка Ласса - хвороба не нова, але нинішній спалах безпрецедентний за своїми масштабами і швидкістю поширення.

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Співробітники медустанов працюють на межі можливостей, деякі з них самі заразилися і стали жертвами недуги.

Лихоманка Ласса - це гостре вірусне геморагічне захворювання, що може дуже тяжко перебігати, уражаючи різні органи і руйнувати кровоносні судини.

У більшості заражених хвороба перебігає у легкій формі - лихоманка, головний біль, загальна слабкість - або ж взагалі без симптомів.

Але в гострих випадках перебіг хвороби може бути схожим на Еболу - іншу небезпечну геморагічну лихоманку - з кровотечами з носа, рота і інших частин тіла.

За статистикою, смертельний результат настає приблизно в 1% випадків. Однак за нинішньої спалаху в Нігерії смертність, за даними Національного центру з контролю за інфекційними захворюваннями, в підтверджених і можливих випадків інфікування досягає 20%.

З січня в Нігерії було зафіксовано понад 1000 випадків підозри на лихоманку Ласса, з них 317 підтверджених.

Згідно з приблизними оцінками, вірус забрав близько 90 життів, проте в дійсності це число може бути вище, так як недуга ніяк не піддається діагностуванню. На ранніх стадіях її практично неможливо відрізнити від малярії і лихоманки денге.

Для жінок, які заразилися на пізніх термінах вагітності, вірогідність втратити дитину або загинути самим становить 80%.

Оскільки спеціального аналізу на цей вірус не існує, єдиною можливістю виявити його є дослідження крові або зразка тканини в одній з нечисленних спеціалізованих лабораторій.

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Вперше хворобу виявили в 1969 році в нігерійському місті Ласса, після того, як спалах захворювання стався в місцевій лікарні.

Після цього вірус знаходили в інших країнах Західної Африки, включаючи Гану, Малі та Сьєрра-Леоне.

Але нинішній спалах викликає особливе занепокоєння, оскільки кількість захворювань для цієї пори року безпрецедентно велика.

Санітарні служби намагаються встановити, що послужило причиною епідемії.

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Теги: #Нігерія#небезпечні віруси