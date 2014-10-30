Виявилося, що звичайний солодкий сироп може вилікувати дитячий кашель. Результати дослідження, опубліковані у журналі JAMA Pediatrics, дивують: звичайний солодкий сироп виявився ефективним засобом для зняття симптомів дитячого кашлю. Вчені Пенсільванського державного коледжу виявили, що для маленьких дітей з симптомами кашлю плацебо є ефективними ліками. Цей висновок вони зробили в результаті дослідження, в якому брали участь 120 малюків у віці до 4 років. Всі вони мали неспецифічний гострий нічний кашель, тривалість хвороби становила один тиждень або менше, пише direct-press.ru.

Учасників розділили на три рівні групи. Замість сиропу від кашлю дітям з першої групи давали на ніч комерційно доступний сироп агави, дітям з другої групи пропонували підсолоджену воду, за рештою просто спостерігали. Виявилося, що ті, хто пив сироп і плацебо, менше кашляли і спали набагато краще.

Сироп агави був обраний для експерименту як безпечний натуральний підсолоджувач. Вчені хотіли перевірити, чи він може замінити мед, який також вважається ефективними ліками від дитячого кашлю, однак на який у деяких малюків виникає алергійна реакція.

Лікарі стверджують, що ці доступні ліки можна успішно використовувати замість антибіотиків, які деякі батьки дають дітям без особливої потреби, або замість відсутності лікування як такого, коли батьки заперечують будь-яку «хімію».