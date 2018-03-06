У світі 357 мільйонів дітей живуть у зонах військових конфліктів

Понад половину всіх біженців в світі - діти.

Сьогодні у світі 357 мільйонів дітей живуть в зонах військових конфліктів.

Це на 75 відсотків більше, ніж в 1990-і роки, заявила заступник Верховного комісара ООН з прав людини Кейт Гілмор.

Вона повідомила, що в 2016 році 43 мільйони дітей в десятках країн потребували гуманітарної допомоги.

"Тисячі дівчат по всьому світу стали жертвами сексуальної експлуатації та насильства. Багатьох дітей використовують як дешеву або безкоштовну робочу силу, змушують брати участь у бойових діях, калічать і вбивають.Наша жорстокість щодо дітей нам дуже дорого обійдеться - особливо дітям. Нам всім повинно бути соромно », - сказала Гілмор.

Читайте також180 мільйонів дітей у всьому світі житимуть гірше, ніж їхні батьки - ЮНІСЕФ

У рамках щорічної сесії Ради з прав людини обговорювалося становище дітей в умовах гуманітарної кризи. Учасники дискусії, зокрема, нагадали, що більше половини всіх біженців в світі - діти.

25 відсотків дітей шкільного віку живуть в країнах, які знаходяться у важкій гуманітарної ситуації. У багатьох з цих дітей немає можливості ходити в школу, вони не отримують навіть початкової освіти.

Гілмор підкреслила, що права дітей повинні бути пріоритетом при прийнятті важливих рішень - завжди і всюди.

"На сьогоднішній день світовій спільноті не вдалося поставити інтереси дітей на перше місце", - зазначила Гілмор.