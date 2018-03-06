Чим небезпечні для жінок оральні контрацептиви: результати нового дослідження

Ідеальний препарат - це препарат з низькими дозами естрогену і прогестина.

Дослідники з Університету системи здоров'я Лойоли припускають, що прийом оральних контрацептивів може сприяти підвищенню артеріального тиску і гіперкоагуляції крові, що збільшує ймовірність утворення тромбів.

Ішемічні інсульти, на які припадає близько 85% всіх інсультів, викликані утворенням тромбів, пише Еurek Аlert!.

За даними нового дослідження, до такого ефекту може призвести прийом оральних контрацептивів.

Особливо це актуально для жінок з групи підвищеного ризику розвитку ішемічного інсульту: курців, жінок з високим артеріальним тиском або мігренню, особливо, з сенсорними порушеннями - «аурами».

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Автори дослідження рекомендують цим пацієнткам відмовитися від оральних контрацептивів або, принаймні, з великою увагою поставитися до вибору самого контрацептиву, враховуючи тип і дозу естрогену або прогестіна, і лікарську форму - пігулку або патч.

«Ідеальний препарат - це препарат з низькими дозами естрогену і прогестина, які будуть ефективні в запобіганні вагітності, і при цьому мати мінімальну кількість побічних ефектів», - підводять підсумок вчені.

Для здорових молодих жінок ризик інсульту, пов'язаний з оральними контрацептивами, досить низький.