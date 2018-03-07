Психолог розповів про секрет щасливого шлюбу

Негативні емоції не тільки погіршують відносини у шлюбі, а й погано зчитуються.

Сімейний психолог Христина Д. Курнос розповіла про секрет щасливого шлюбу: подружжя добре відчуває емоції один одного, коли ці емоції позитивні.

За твердженням вченого, позитивні емоції добре впливають на відносини між людьми. Негативні емоції, навіть, якщо вони взагалі не пов'язані з особистими відносинами, негативно позначаються на стосунки у парі, пише Family Process.

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Цей висновок в цілому вірний для відносин між людьми. Але, як зауважує дослідник, чоловік або дружина - це найважливіший соціальний партнер для людини, тому взаєморозуміння з ним вкрай важливо.

Психолог наголошує, що негативні емоції не тільки погіршують відносини у шлюбі, а й погано зчитуються. Гарний настрій правильно сприймається іншою людиною, тому що передається йому, а ось зрозуміти, що партнер відчуває смуток або печаль, буває не дуже просто. Негативні емоції партнер, зазвичай, вгадує, але не відразу відчуває сам.

Психолог радить подружжю менше злитися і більше спостерігати один за одним. Якщо людина відчуває, що його «половина» налаштована якось незвично, то варто поцікавитися, що трапилося і запропонувати свою допомогу.