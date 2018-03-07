Кому загрожує целіакія: коментар дієтологів

Целіакія є достатньо поширеним системним аутоімунним захворюванням.

Результати дослідження вчених з Королівства Нідерланди свідчать про те, що харчування протягом перших років життя дитини, починаючи із введення прикорму, може впливати на ризик целіакії, повідомляють в Асоціації дієтологів України

Діти у віці 12 місяців, у дієті яких присутні у достатній кількості овочі, цільні злаки та олії мають нижчий ризик виникнення целіакії у віці шість років із співвідношенням шансів 0.67 (95% ДІ 0.53-0.84).

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Навпаки, якщо діти споживають значну кількість обробленої їжі, то в них є більша ймовірність розвитку захворювання, хоча й не статистично достовірна – відносний ризик 1.19 (95% ДІ 0.76-1.87). Аналогічна тенденція спостерігається у дітей, у харчуванні яких домінують м’ясо, молоко та злакові продукти – відносний ризик 1.18 (95% ДІ 0.96-1.46).

Целіакія є достатньо поширеним системним аутоімунним захворюванням, яке вражає близько 1%-3% загальної популяції. Концепція атоімунного патогенезу целіакії підтримується визначенням у генетично-схильних суб’єктів продукції аутоантитіл, переважно до тканинної трансглутамінази 2 (TG2A) з наступним розвитком запалення у слизовій оболонці тонкої кишки.

Останні дослідження почали проливати світло на вплив дієти на виникнення та перебіг хронічних захворювань. Зокрема, визначена потенційна користь від дотримання середземноморської та інших дієт із переважним вмістом рослинної їжі для попередження аутоімунних та запальних захворювань. Головними механізмами виникнення запалення при надмірному вживанні червоного м’яса та насичених жирів вважаються порушення композиції кишкової мікробіоти, зрушення імунної регуляції та потенціювання запалення.

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Водночас, дотепер не було достатньо вивчене питання впливу дієтичних особливостей у ранньому дитячому віці на ризик розвитку целіакії. Тому дослідниками було прийняте рішення проаналізувати дані популяційного проспективного дослідження у Роттердамі, в яке включались діти з 2002 по 2006 роки. У віці приблизно один рік батьків просили заповнити опитувальник, який включав 200 харчових продуктів з тих, що традиційно вживають голландські діти молодшого віку.

Учені ідентифікували загалом 1997 дітей, щодо яких батьки надали інформацію про харчування та в яких було визначено антитіла до тканинної трансглутамінази 2 (TG2A).

Результати спостережень дозволяють дійти до висновку, що здорове та збалансоване харчування зменшує ризик аутоімунних запальних процесів, які характерні для целіакії. Потрібні подальші дослідження для з’ясування можливостей попередження цього захворювання за рахунок певних дієтичних інтервенцій у дітей, які мають спадкову схильність.