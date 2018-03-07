Скільки їсти цукру: рекомендації ВООЗ

13:55, 07 березня 2018
Зарубіжні новини
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Иллюстрация REUTERS

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Однак експерти рекомендують знизити рівні споживання цукру ще вдвічі – до 25 г (така кількість вільного цукру у склянці фруктового соку) або до п’яти чайних ложок на день.

Вільний цукор додається у харчові продукти та напої виробниками, закладами громадського харчування або ж споживачами, а також є присутнім від природи у меді, сиропах, фруктових соках та їх концентратах. Також вільний цукор, що додається в чай, каву і навіть кетчупів.

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Теги: #ВООЗ#цукор#рекомендації ВОЗ