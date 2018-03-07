Скільки їсти цукру: рекомендації ВООЗ

Експерти рекомендують знизити рівні споживання цукру до 25 грамів.

ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) - до 50 г на добу (10 чайних ложок).

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Однак експерти рекомендують знизити рівні споживання цукру ще вдвічі – до 25 г (така кількість вільного цукру у склянці фруктового соку) або до п’яти чайних ложок на день.

Вільний цукор додається у харчові продукти та напої виробниками, закладами громадського харчування або ж споживачами, а також є присутнім від природи у меді, сиропах, фруктових соках та їх концентратах. Також вільний цукор, що додається в чай, каву і навіть кетчупів.