Ібупрофен не поступається за знеболювальним ефектом пероральному морфіну
Результати дослідження, проведеного канадськими вченими, свідчать про відсутність статистично значимої різниці між знеболюючим ефектом перорального морфіну та ібупрофену при застосуванні зазначених ЛЗ дітьми з переломами кінцівок
Робота була опублікована в Canadian Medical Association Journal.
У недавньому часу регуляторні органи Канади випустили рекомендації по обмеженню призначення кодеїну дітям для знеболювання зламаних кінцівок. Після публікації рекомендацій в клініках різко зросло використання нестероїдних протизапальних препаратів і таблетованого морфіну для знеболювання пацієнтів, які надійшли в медзаклади з травмами. Метою дослідження була порівняльна оцінка ефективності морфіну і ібупрофена.
У клінічному дослідженні взяли участь 132 дитини з неускладненими переломами кінцівок. В залежності від групи вони отримували морфін (0,5 мг/кг перорально) або ібупрофен (10 мг/кг) кожні 6 годин протягом доби. Для оцінки ефективності ЛЗ використовувалася модифікована лицьова шкала болю. Інтенсивність больових відчуттів визначалася безпосередньо перед введенням ліків і через 30 хвилин після.
Як свідчать результати досліджень, в обох групах було відмічено зниження інтенсивності болю приблизно на 1-1,5 пункту, що говорить про однаковому знеболюючий ефект морфіну та ібупрофену.
Тим не менш, в морфін-групі частіше реєструвалися побічні ефекти - у 56% випадків, порівняно з 31% випадків у ібупрофен-групі.