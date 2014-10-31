Ібупрофен не поступається за знеболювальним ефектом пероральному морфіну

Робота була опублікована в Canadian Medical Association Journal.

У недавньому часу регуляторні органи Канади випустили рекомендації по обмеженню призначення кодеїну дітям для знеболювання зламаних кінцівок. Після публікації рекомендацій в клініках різко зросло використання нестероїдних протизапальних препаратів і таблетованого морфіну для знеболювання пацієнтів, які надійшли в медзаклади з травмами. Метою дослідження була порівняльна оцінка ефективності морфіну і ібупрофена.

У клінічному дослідженні взяли участь 132 дитини з неускладненими переломами кінцівок. В залежності від групи вони отримували морфін (0,5 мг/кг перорально) або ібупрофен (10 мг/кг) кожні 6 годин протягом доби. Для оцінки ефективності ЛЗ використовувалася модифікована лицьова шкала болю. Інтенсивність больових відчуттів визначалася безпосередньо перед введенням ліків і через 30 хвилин після.

Як свідчать результати досліджень, в обох групах було відмічено зниження інтенсивності болю приблизно на 1-1,5 пункту, що говорить про однаковому знеболюючий ефект морфіну та ібупрофену.

Тим не менш, в морфін-групі частіше реєструвалися побічні ефекти - у 56% випадків, порівняно з 31% випадків у ібупрофен-групі.

remedium.ru