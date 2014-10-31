КНДР вводить 21-денний карантин для іноземців через Еболу
08:41, 31 жовтня 2014Зарубіжні новини
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Північна Корея заявила, що помістить усіх іноземців, які прибувають до країни, під карантин на 21 день, назвавши це превентивним заходом від вірусу Ебола
Эбола / REUTERS
Раніше Пхеньян заявляв, що заборонить в'їзд туристам через побоювання поширення лихоманки, передає BBC Україна.
Поки КНДР не повідомляла ні про один випадок захворювання Еболою на своїй території, та, як вважається, людей, які приїжджають туди з Західної Африки вкрай мало.
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За словами кореспондентів, такі кроки пояснюються прагненням КНДР відправити своїм громадянам сигнал, що зовнішній світ є небезпечним і його слід остерігатися.
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