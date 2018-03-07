Учені назвали продукти, що мають противірусний ефект

Ресвератрол, що міститься в шкірці винограду, горіхах, чорниці і какао, має антивірусну дію.

Учені з американськоого Центру з контролю і профілактики захворювань назвали продукти, що мають антивірусний ефекти.Фахівці пояснюють: ресвератрол, що міститься в шкірці винограду, горіхах, чорниці і какао, має антивірусну дію.

Читайте такожСкільки їсти цукру: рекомендації ВООЗ

Фахівці додавали цю сполуку в культури людських клітин, які були заражені вірусом коров'ячої віспи, пише MedialXpress.

Інфекційний агент має схожість із небезпечним вірусом натуральної віспи, але не вважається смертельним, тому він часто використовується в якості модельного об'єкта. Як з'ясувалося, високий вміст ресвератрола в клітинах не давав вірусам розмножуватися на ранніх стадіях зараження.

Дослідники з'ясували, що ресвератрол стимулює активність факторів сплайсингу - "дозрівання" матричної РНК. Після використання ресвератрола старіючі клітини почали омолоджуватися - у них відновлювався цикл ділення і збільшувалася довжина тіломерів.

На думку вчених, це відкриття потенційно дозволить людині старіти більш безболісно. Як вважають дослідники, терапія, заснована на використанні рослинних фенолів, допоможе боротися з серцевими і раковими захворюваннями, хворобами Паркінсона та Альцгеймера.