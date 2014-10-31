У Ліберії відзначено уповільнення епідемії лихоманки Ебола

Тим не менше, підкреслюють експерти, говорити про те, що криза пройшла, поки рано.

Число випадків зараження геморагічної лихоманкою, за офіційними даними, становить понад 13,7 тис., що на 3 тис. більше, ніж повідомлялося раніше. Однак різкий стрибок кількості хворих пояснюється тим, що були враховані раніше невиявлені пацієнти. Що стосується показника смертності від лихоманки, то кількість зареєстрованих смертей залишилося приблизно на колишній позначці - трохи менше 5 тис.

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Опубліковані статистичні дані говорять про деяке скорочення масштабу епідемії в Ліберії. Так, у жовтні в країні було зафіксовано 117 смертей від лихоманки Ебола, тоді як у вересні їх кількість склала 315. Більш того в місцевих клініках з'явилися вільні ліжка для заражених вірусом, що свідчить про меншу захворюваності.

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